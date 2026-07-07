Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшие

"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью", - подчеркнул он.

Кипер рассказал, что в результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

По словам главы ОВА, в результате ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек.

Фото: последствия баллистического удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

"Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще трех - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.