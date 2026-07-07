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Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшие

20:50 07.07.2026 Вт
1 мин
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: РФ ударила по Одессе баллистикой 7 июля (Getty Images)

Во вторник, 7 июля, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью", - подчеркнул он.

Кипер рассказал, что в результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

По словам главы ОВА, в результате ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек.

Фото: последствия баллистического удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

"Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще трех - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили атаку на Одессу. В результате удара пострадал 23-летний мужчина, также повреждения получили жилые дома.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область провел совещание с командованием ВМС ВСУ. Одной из ключевых тем стало увеличение количества вертолетов для более эффективной борьбы с российскими дронами.

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