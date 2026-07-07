ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшие

20:50 07.07.2026 Вт
1 мин
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшие Фото: РФ ударила по Одессе баллистикой 7 июля (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Во вторник, 7 июля, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью", - подчеркнул он.

Кипер рассказал, что в результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.

По словам главы ОВА, в результате ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек.

Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшиеФото: последствия баллистического удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

"Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще трех - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили атаку на Одессу. В результате удара пострадал 23-летний мужчина, также повреждения получили жилые дома.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область провел совещание с командованием ВМС ВСУ. Одной из ключевых тем стало увеличение количества вертолетов для более эффективной борьбы с российскими дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине Ракеты
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни