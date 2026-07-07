Россия ударила баллистикой с кассетным боеприпасом по Одессе, есть пострадавшие
Во вторник, 7 июля, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате обстрела пострадали шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В очередной раз, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российская армия нанесла удар по гражданской Одесщине, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью", - подчеркнул он.
Кипер рассказал, что в результате вражеских обстрелов загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий.
По словам главы ОВА, в результате ракетного удара по Одессе пострадали шесть человек.
Фото: последствия баллистического удара по Одессе (t.me/odeskaODA)
"Один человек в тяжелом состоянии, состояние еще трех - средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили атаку на Одессу. В результате удара пострадал 23-летний мужчина, также повреждения получили жилые дома.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область провел совещание с командованием ВМС ВСУ. Одной из ключевых тем стало увеличение количества вертолетов для более эффективной борьбы с российскими дронами.