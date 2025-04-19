Росія вдарила по багатоповерхівці в Херсоні: почалась пожежа (відео)

За даними місцевих, сьогодні, 19 квітня російські військові атакували дронами багатоповерховий будинок у Херсоні. Унаслідок атаки спалахнули пожежі у щонайменше шести квартирах.

Інформації про постраждалих внаслідок удару наразі немає.

Місцеві Telegram-канали також пишуть, що за інформацією начальника групи звʼязків з громадськістю угрупування “Херсон” Руслана Михайлевського, дронова атака сталася близько 17-ї години вечора. Відомо, що на місце пожежі було направлено рятувальників.

Водночас Єрмак вже відреагував на російський удар по місту.

"Росіяни постійно б‘ють по цивільних в Херсоні", - заявив він.

Зауважимо, що офіційної інформації щодо часу, коли окупанти здійснили удар по Херсону немає, однак інформація в пабліках з'явилась вже після 18:00.