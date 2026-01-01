Росія вдарила авіабомбою по передмістю Харкова

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, 26 грудня росіяни вдарили керованими авіабомбами одну з головних доріг Харкова. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще троє зазнали вибухових поранень.

Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоквартирних і приватних будинках, розташованих поблизу. Також загорілися кілька автомобілів.

За словами Синєгубова, в районі прильоту розташована лише цивільна житлова забудова і заклад освіти, водночас немає жодних військових об’єктів.

Зазначимо, що РФ регулярно завдає ударів по Харкову, застосовуючи для цього безпілотники, ракети та авіаційні бомби.

Зокрема, зранку 24 грудня у Харкові було чути кілька вибухів. В напрямку міста летіла ворожа ракета або ж авіаційна бомба.

Крім того, Росія 24 грудня завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, внаслідок чого впала напруга в енергосистемі міста.

Також Терехов повідомляв про влучання ворожого дрону типу "Молнія" у Слобідському районі Харкова. За словами мера міста, були пошкоджені автомобілі та вікна в багатоповерховому будинку.