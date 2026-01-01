Россия ударила авиабомбой по пригороду Харькова

Удары россиян по Харькову

Напомним, 26 декабря россияне ударили управляемыми авиабомбами по одной из главных дорог Харькова. В результате вражеского удара погибли два человека, еще трое получили взрывные ранения.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в многоквартирных и частных домах, расположенных поблизости. Также загорелись несколько автомобилей.

По словам Синегубова, в районе прилета расположена только гражданская жилая застройка и учебное заведение, при этом нет никаких военных объектов.

Отметим, что РФ регулярно наносит удары по Харькову, применяя для этого беспилотники, ракеты и авиационные бомбы.

В частности, утром 24 декабря в Харькове было слышно несколько взрывов. В направлении города летела вражеская ракета или авиационная бомба.

Кроме того, Россия 24 декабря нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова, в результате чего упало напряжение в энергосистеме города.

Также Терехов сообщал о попадании вражеского дрона типа "Молния" в Слободском районе Харькова. По словам мэра города, были повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме.