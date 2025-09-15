Росія вдарила авіабомбами по Краматорську: 9 поранених і зруйновані багатоповерхівки

Відомо, що у ніч на 15 вересня для атаки по Україні ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 Shahed.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 вересня Росія вдарила ракетами по агропідприємству у Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки та поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Також на Дніпропетровщині внаслідок нічного обстрілу отримала поранення жінка, виникли пожежі на важливих об'єктах інфраструктури та в приватних будинках.