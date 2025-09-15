Россия ударила авиабомбами по Краматорску: 9 раненых и разрушенные многоэтажки

Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска.

По предварительной информации, девять человек получили ранения в результате удара. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.

Фото: россияне сбросили бомбы на Краматорск (Краматорская городская военная администрация)