Россия ударила авиабомбами по Краматорску: 9 раненых и разрушенные многоэтажки

Фото: Россия атаковала бомбами центр Краматорска (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Савченко Юлія

Ночью российские войска атаковали центральную часть Краматорска тремя управляемыми авиабомбами. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

Около 23:10 оккупанты ударили тремя авиабомбами ФАБ-250 с модулями УМПК по центру Краматорска.

По предварительной информации, девять человек получили ранения в результате удара. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки работают все экстренные и коммунальные службы. Спасатели занимаются ликвидацией последствий удара, коммунальщики восстанавливают инфраструктуру.

 

Фото: россияне сбросили бомбы на Краматорск (Краматорская городская военная администрация)

 

Известно, что в ночь на 15 сентября для атаки по Украине враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударные беспилотники различных типов, среди которых около 50 Shahed.

Напомним, поздно вечером 14 сентября Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай.

Также на Днепропетровщине в результате ночного обстрела получила ранения женщина, возникли пожары на важных объектах инфраструктуры и в частных домах.

