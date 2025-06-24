Росія вдарила артилерією по Херсону: поранено чотирьох людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації.

Вони також зазнали уламкових поранень і контузій. Постраждалих оперативно доправили до медзакладу - їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Згодом до лікарні доставили ще двох поранених - 66-річну жінку та 83-річного чоловіка, які на момент обстрілу перебували у себе вдома.

За даними місцевої влади, обстріл стався близько 07:20. Внаслідок атаки вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали 61-річний чоловік і 52-річна жінка.

Вранці 24 червня російські війська відкрили вогонь по Корабельному району Херсона. Під ударом опинилися житлові квартали - є поранені серед мирного населення.

Удари РФ по Херсону

Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії. Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.

Нагадаємо, що 22 червня російські війська завдали нових ударів по Херсону. У Корабельному районі окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка.

Через обстріли є жертва та поранено четверо людей.

У ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожих "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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