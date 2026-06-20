Росія вдарила 9 КАБами по Запоріжжю: є загиблі

Нагадаємо, 16 червня Росія завдала п'ять ударів по Запоріжжю – одна людина загинула, троє постраждали. Удари зруйнували житловий будинок і торговельний центр.

8 червня ворожий дрон атакував спальний район міста – двоє загиблих, 15 поранених. Того ж тижня КАБи влучили поблизу зупинки у селищі Балабине за 5 км від Запоріжжя – загинули троє людей, які чекали на транспорт.