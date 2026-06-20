Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: есть погибшие

Напомним, 16 июня Россия нанесла пять ударов по Запорожью – один человек погиб, трое пострадали. Удары разрушили жилой дом и торговый центр.



8 июня вражеский дрон атаковал спальный район города – двое погибших, 15 раненых. На той же неделе КАБы попали вблизи остановки в поселке Балабино в 5 км от Запорожья – погибли три человека, ожидавшие транспорт.