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Росія вчора тричі атакувала Хмельницьку область: деталі та наслідки обстрілів

Фото: Росія вчора тричі атакувала Хмельницьку область (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 5 серпня тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом ворога знову опинився аеродром у місті Старокостянтинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Вчора вибухи чули жителі Старокостянтинова та інших громад Хмельницькій області. Більшість ракет силам ППО вдалося збити.

У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено дахи, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також вибито вікна у комунальному закладі культури, автовокзалі та приватних приміщеннях.

Крім того, через атаку спалахнула пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Постраждав працівник. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1400 кв.м.

Фото: Росія вдарила по складу відходів кукурудзи (t.me/khmelnytskaODA)

Атаки Росії

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї вночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".

Вчора під ударом ворога була Хмельницька область, зокрема аеродром у Старокостянтинові. Також за словами президента Володимира Зеленського, окупанти цілилися у "Мотор Січ".

Відомо, що сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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