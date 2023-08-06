"Калібри", "Шахеди" та Х-101: сили ППО знищили 57 ворожих повітряних цілей

З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими БПЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал". 12 із 14 "Калібрів" були знищені протиповітряною обороною. Що стосується "Кинджалів", інформацію не оприлюднимо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" - з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС . з району Каспію.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищена:

13 крилатих ракет "Калібр";

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Ракетний удар по Україні 5 серпня

Увечері 5 серпня росіяни масово запустили ракети територією України . Спочатку була інформація про "Калібра" з півдня, які рухалися у бік Києва, а потім повернули у напрямку Хмельницького. А потім у Повітряних силах повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Тоді ж стало відомо і про ракету з Білорусі.