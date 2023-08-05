В ОВА назвали наслідки ракетної атаки на Хмельницьку область

Російська окупаційна армія сьогодні, 5 серпня, атакувала Хмельницьку область ракетами. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram .

Російські війська сьогодні обстріляли ракетами Хмельницьку область. В одній з громад лунала серія вибухів.

Внаслідок ворожії атаки вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також, вибило вікна на автовокзалі, в одному з комунальних закладів культури та в комерційному приміщенні.

"Найважливіше, що постраждалих від атаки немає", - зазначив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Ракетна атака по Україні

Росіяни атакували Україну ракетами "Кинджал" та "Калібр". Відомо, що вперше за багато місяців одну із ракет російські війська випустили з території Білорусі. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях.

Президент Володимир Зеленський розповів, що ціллю окупантів стала "Мотор-Січ" та Хмельницька область.