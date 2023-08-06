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Россия вчера трижды атаковала Хмельницкую область: детали и последствия обстрелов

Фото: Россия вчера трижды атаковала Хмельницкую область (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты 5 августа трижды атаковали Хмельницкую область. Под ударом врага снова оказался аэродром в городе Староконстантинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

Вчера взрывы слышали жители Староконстантинова и других общин Хмельницкой области. Большинство ракет силам ПВО удалось сбить.

В Староконстантиновской общине взрывной волной повреждены крыши, двери и окна в нескольких частных жилых домах. Также выбиты окна в коммунальном заведении культуры, автовокзале и частных помещениях.

Кроме того, из-за атаки вспыхнул пожар на складе отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине. Пострадал работник. Пожар удалось ликвидировать на площади 1400 кв. м.

Фото: Россия ударила по складу отходов кукурузы (t.me/khmelnytskaODA)

Атаки России

Напомним, вчера вечером и сегодня ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты из моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Вчера под ударом врага была Хмельницкая область, в том числе аэродром в Староконстантинове. Также по словам президента Владимира Зеленского, оккупанты целились в "Мотор Сич".

Известно, что силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

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