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Росія вбила балістикою трьох осіб у Києві, ще п'ятеро постраждали

03:02 01.08.2026 Сб
2 хв
Ворог завдав ударів балістикою в ніч на суботу
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: швидка допомога в Києві після обстрілу (Getty Images)

Внаслідок ракетного удару РФ по столиці в ніч на 1 серпня троє осіб загинули, ще п'ятеро - постраждали. Це поки перші відомості і кількість може зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"За попередньою інформацією, троє людей загинули в столиці.
Постраждали пʼятеро мешканців Києва. Всіх поранених медики госпіталізували", - написав мер близько третьої ночі.

Перед цим він повідомив про руйнування в житловоу будинку Шевченківського району, де люди опинились заблоковані. Там сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах. Ще у Шевченківському районі сталась пожежа на автомийці.

Заблокованими опинились і жителі п'ятиповерхівки в Солом'янському районі. Там уламки звалились на будинок, а поруч у дворі спалахнула пожежа.

Ще наслідки фіксували сьогодні вночі у Голосіївсьому та Дарницькому районах - стались падіння уламків та влучання на території нежитлових забудов.

Щодо жертв та постражадлих, загинули у Києві після атаки балістикою троє осіб станом на третю годину ночі. Постражадлих - п'ятеро, число може зрости в обох випадках з часом. Серед постраждвлих є неповнолітні.

Обстріл Києва

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 1 серпня атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу у місті пролунала серія дуже гучних вибухів.

Ще повідомлялось, як 30 липня РФ атакувала Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами, у повітряному просторі були також зафіксовані групи ударних безпілотників.

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