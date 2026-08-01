Росія вбила балістикою трьох осіб у Києві, ще п'ятеро постраждали

"За попередньою інформацією, троє людей загинули в столиці.

Постраждали пʼятеро мешканців Києва. Всіх поранених медики госпіталізували", - написав мер близько третьої ночі.

Перед цим він повідомив про руйнування в житловоу будинку Шевченківського району, де люди опинились заблоковані. Там сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах. Ще у Шевченківському районі сталась пожежа на автомийці.

Заблокованими опинились і жителі п'ятиповерхівки в Солом'янському районі. Там уламки звалились на будинок, а поруч у дворі спалахнула пожежа.

Ще наслідки фіксували сьогодні вночі у Голосіївсьому та Дарницькому районах - стались падіння уламків та влучання на території нежитлових забудов.

Щодо жертв та постражадлих, загинули у Києві після атаки балістикою троє осіб станом на третю годину ночі. Постражадлих - п'ятеро, число може зрости в обох випадках з часом. Серед постраждвлих є неповнолітні.