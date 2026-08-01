Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали

В результате ракетного удара РФ по столице в ночь на 1 августа три человека погибли, еще пятеро - пострадали. Это пока первые сведения и количество может увеличиться.
"По предварительной информации, три человека погибли в столице.
Пострадали пять жителей Киева. Всех раненых медики госпитализировали", - написал мэр около трех ночи.
Перед этим он сообщил о разрушении в жилом доме Шевченковского района, где люди оказались заблокированы. Там произошло частичное разрушение на первом и втором этажах. Еще в Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.
Заблокированы оказались и жители пятиэтажки в Соломенском районе. Там обломки свалились на дом, а рядом во дворе вспыхнул пожар.
Еще последствия фиксировали сегодня ночью в Голосеевском и Дарницком районах - произошло падение обломков и попадание на территории нежилых застроек.
Относительно жертв и пострадавших, погибли в Киеве после атаки баллистикой три человека по состоянию на три часа ночи. Пострадавших – пятеро, число может возрасти в обоих случаях со временем. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Напомним, россияне в ночь на 1 августа атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела в городе прозвучала серия очень громких взрывов.
Еще сообщалось, как 30 июля РФ атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог и Винницкую баллистическими ракетами, в воздушном пространстве были также зафиксированы группы ударных беспилотников.