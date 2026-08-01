Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали

"По предварительной информации, три человека погибли в столице.

Пострадали пять жителей Киева. Всех раненых медики госпитализировали", - написал мэр около трех ночи.

Перед этим он сообщил о разрушении в жилом доме Шевченковского района, где люди оказались заблокированы. Там произошло частичное разрушение на первом и втором этажах. Еще в Шевченковском районе произошел пожар на автомойке.

Заблокированы оказались и жители пятиэтажки в Соломенском районе. Там обломки свалились на дом, а рядом во дворе вспыхнул пожар.

Еще последствия фиксировали сегодня ночью в Голосеевском и Дарницком районах - произошло падение обломков и попадание на территории нежилых застроек.

Относительно жертв и пострадавших, погибли в Киеве после атаки баллистикой три человека по состоянию на три часа ночи. Пострадавших – пятеро, число может возрасти в обоих случаях со временем. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.