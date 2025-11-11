Росія узаконює відключення зв'язку та інтернету на вимогу ФСБ: що це означає для ТОТ

Росія готується офіційно узаконити новий інструмент контролю, зобов'язавши операторів зв'язку відключати користувачів від зв'язку та інтернету за вимогою ФСБ.

За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби зможуть "тимчасово обмежувати доступ до зв’язку" - без суду, пояснень і без жодної відповідальності з боку операторів.

"Формально - "в інтересах безпеки держави", фактично - для стеження, тиску й репресій", - зазначають у ЦНС.

Для окупованих територій України це означає ще жорсткіший контроль, а саме:

можливість точково відключати зв’язок активістам, підозрюваним у співпраці з Україною;

блокування месенджерів і каналів, де поширюється достовірна інформація;

пошук представників підпілля через цифрові сліди;

створення "зон мовчання", де люди залишаються без інтернету і навіть мобільного сигналу.

"Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції ТОТ, коли замість доступу до правди мешканцям залишають лише пропаганду і страх", - наголошують у ЦНС.