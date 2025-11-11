Росія узаконює відключення зв'язку та інтернету на вимогу ФСБ: що це означає для ТОТ

Операторів зв'язку в Росії і на тимчасово окупованих територіях України зобов'яжуть відключати користувачів від зв'язку та інтернету за вимогою ФСБ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Росія готується офіційно узаконити новий інструмент контролю, зобов'язавши операторів зв'язку відключати користувачів від зв'язку та інтернету за вимогою ФСБ.
За рішенням президента РФ чи уряду спецслужби зможуть "тимчасово обмежувати доступ до зв’язку" - без суду, пояснень і без жодної відповідальності з боку операторів.
"Формально - "в інтересах безпеки держави", фактично - для стеження, тиску й репресій", - зазначають у ЦНС.
Для окупованих територій України це означає ще жорсткіший контроль, а саме:
"Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції ТОТ, коли замість доступу до правди мешканцям залишають лише пропаганду і страх", - наголошують у ЦНС.
Раніше РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обмежили роботу в тимчасово окупованому Криму двох популярних месенджерів - Telegram та WhatsApp. Замість них росіяни вимагають встановити російський месенджер Max.
Найбільший окупаційний провайдер телеком-послуг "Волна" повідомив, що діє згідно із розпорядженням "Роскомнадзора" - вони, нібито, стосуються абонентів усіх операторів та провайдерів на так званій "території Росії".
Також у Росії запроваджують цифровий облік дітей: російська влада планує зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.
Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.