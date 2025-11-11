Россия узаконивает отключение связи и интернета по требованию ФСБ: что это значит для ВОТ

Операторов связи в России и на временно оккупированных территориях Украины обяжут отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Россия готовится официально узаконить новый инструмент контроля, обязав операторов связи отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ.
По решению президента РФ или правительства спецслужбы смогут "временно ограничивать доступ к связи" - без суда, объяснений и без всякой ответственности со стороны операторов.
"Формально - "в интересах безопасности государства", фактически - для слежки, давления и репрессий", - отмечают в ЦНС.
Для оккупированных территорий Украины это означает еще более жесткий контроль, а именно:
"Это еще один шаг к полной информационной изоляции ВОТ, когда вместо доступа к правде жителям оставляют только пропаганду и страх", - отмечают в ЦНС.
Ранее РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо них россияне требуют установить российский мессенджер Max.
Крупнейший оккупационный провайдер телеком-услуг "Волна" сообщил, что действует согласно распоряжению "Роскомнадзора" - они, якобы, касаются абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".
Также в России вводят цифровой учет детей: российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.
Эти данные будут вноситься в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.