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Росія без успіху наступає біля Бахмута та Авдіївки, - ISW

Вівторок 26 вересня 2023 02:27
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Росія без успіху наступає біля Бахмута та Авдіївки, - ISW Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують спроби наступу в районі Бахмута та Авдіївки. Однак не мають успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За оновленими даними, російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. Окрім того, ISW досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Також український Генштаб повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки, що за 7 км на північний захід від Бахмута.

Російські війська атакували біля Мар’їнки та на південних підступах до Авдіївки. Але не мали там успіху. Вони безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

ЗСУ вели наступ в районі західного кордону Донецької та Запорізької областей. Також українські війська продовжували бойові дії на островах у Дніпрі.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Також речник Східного угруповування Євлаш повідомляв про успіхи ЗСУ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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