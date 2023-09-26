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Россия без успеха наступает у Бахмута и Авдеевки, - ISW

Вторник 26 сентября 2023 02:27
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Россия без успеха наступает у Бахмута и Авдеевки, - ISW Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают попытки наступления в районе Бахмута и Авдеевки. Однако не имеют успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По обновленным данным, российские войска продолжили наземные атаки вблизи Бахмута, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Кроме того, ISW до сих пор не видела визуального подтверждения того, что российские войска захватили Орехово-Васильевку.

Также украинский Генштаб сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищеевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки, что в 7 км к северо-западу от Бахмута.

Российские войска атаковали возле Марьинки и на южных подступах к Авдеевке. Но не имели там успеха. Они безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

ВСУ вели наступление в районе западной границы Донецкой и Запорожской областей. Также украинские войска продолжали боевые действия на островах в Днепре.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

Также представитель Восточной группировки Евлаш сообщал об успехах ВСУ в районе Клищиевки на Бахмутском направлении.

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