Є успіхи. Сили оборони продовжують просуватися у районі Кліщіївки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ворог і надалі намагається відбити своє втрачене положення поблизу Кліщіївки та Андріївки. Проте нашим захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплятися та продовжувати наступальні дії на південному фланзі, зокрема маємо успіхи на Бахмутському та Кліщіївському напрямках", - сказав він.

Речник також зазначив, що окупанти відтягують артилерію від лінії зіткнення на крайні точки і звідти обстрілюють позиції наших захисників. Таким чином росіяни намагаються захистити свої установки.

За добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 159 окупантів, знищили два склади з боєприпасами та декілька одиниць ворожої техніки.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Також бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.