Росія ударом по мирних українцях "відповіла" на знищені літаки, - Сибіга

Росія, вдаривши по Україні ракетами і дронами, "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації. Атаки Росії - це акти агресії та терору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Вночі Росія "відреагувала" на знищені літаки, атакуючи цивільних в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші. Влучили в багатоповерхові будинки. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Загиблі та поранені по всій країні", - написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі - наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити дітей. Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору", - заявив міністр.

Сибіга вважає, що нічний терор Росії демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше.

"Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - додав він.

Варто додати, що глава МЗС має на увазі операцію СБУ під назвою "Павутина". Українські воїни за допомогою FPV-дронів 1 червня атакували чотири аеродроми ворога. Внаслідок чого було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ.