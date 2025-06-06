Россия ударом по мирным украинцам "ответила" на уничтоженные самолеты, - Сибига

Россия, ударив по Украине ракетами и дронами, "отреагировала" на уничтожение своей стратегической авиации. Атаки России - это акты агрессии и террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

"Ночью Россия "отреагировала" на уничтоженные самолеты, атакуя гражданских в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие. Попали в многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. Погибшие и раненые по всей стране", - написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели - например, самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить детей. Россия же атакует жилые районы, гражданских людей и критически важные объекты инфраструктуры.

"Ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо. Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора", - заявил министр.

Сибига считает, что ночной террор России демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено как можно быстрее.

"Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины", - добавил он.

Следует добавить, что глава МИД имеет в виду операцию СБУ под названием "Паутина". Украинские воины с помощью FPV-дронов 1 июня атаковали четыре аэродрома врага. В результате был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ.