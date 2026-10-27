Росія ударила по висотці у Харкові, у будинку заблоковані люди

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Росія завдала удару по багатоповерхівці у Харкові увечері 27 жовтня. Відомо про постраждалих і заблокованих у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

РФ ударила по висотці у Харкові О 22.40 Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова. Наслідки уточнюються. Пізніше стало відомо, що ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок. "За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди", - каже Терехов. Також відомо, що унаслідок атаки РФ є постраждалі. Оновлено о 23.09 Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ’янському районі.