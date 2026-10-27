Росія ударила по висотці у Харкові, у будинку заблоковані люди
Росія завдала удару по багатоповерхівці у Харкові увечері 27 жовтня. Відомо про постраждалих і заблокованих у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram.
РФ ударила по висотці у Харкові
О 22.40 Терехов зазначив, що зафіксовано ворожий удар по Основ’янському району Харкова. Наслідки уточнюються.
Пізніше стало відомо, що ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок.
"За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди", - каже Терехов.
Також відомо, що унаслідок атаки РФ є постраждалі.
Оновлено о 23.09
Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого "прильоту" в Основ’янському районі.
Раніше РБК-Україна писало, що уранці 25 жовтня російські окупанти вкотре атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.
Крім того, 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.