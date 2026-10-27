Россия ударила по высотке в Харькове, в доме заблокированы люди
Россия нанесла удар по многоэтажке в Харькове вечером 27 октября. Известно о пострадавших и заблокированных в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram.
РФ ударила по высотке в Харькове
В 22.40 Терехов отметил, что зафиксирован вражеский удар по Основьянскому району Харькова. Последствия уточняются.
Позже стало известно, что враг попал в многоквартирный жилой дом.
"По имеющейся информации, в нем заблокированы люди", - говорит Терехов.
Также известно, что в результате атаки РФ есть пострадавшие.
Обновлено в 23.09
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что два человека, среди которых 4-летний мальчик, пострадали в результате вражеского "прилета" в Основянском районе.
Ранее РБК-Украина писало, что утром 25 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.
Кроме того, 25 октября российские войска атаковали беспилотниками торговый центр и гражданское предприятие в Харькове. В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека, среди них трое спасателей.