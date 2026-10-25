Російський удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок у Харкові

Додати як бажане джерело в Google

Вранці 25 жовтня російські окупанти вкотре атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, внаслідок удару по Основʼянському району пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок. Комунальні служби міста усувають наслідки. Також врог завдав удару дроном по Новобаварському району міста. Пошкоджено чотири авто, постраждалих немає.