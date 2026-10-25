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Російський удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок у Харкові

10:24 25.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Російський удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок у Харкові Ілюстративне фото: російський удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок (ДСНС)
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Вранці 25 жовтня російські окупанти вкотре атакували дронами Харків. Ворожий удар пошкодив багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами мера, внаслідок удару по Основʼянському району пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок.

Комунальні служби міста усувають наслідки.

Також врог завдав удару дроном по Новобаварському району міста. Пошкоджено чотири авто, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 25 жовтня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр і цивільне підприємство в Харкові.

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

У мережі пишуть, що під удар міг потрапити останній у Харкові торговельний центр мережі "Епіцентр".

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