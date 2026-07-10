Росія ударила "Шахедами" по центру Конотопа: пошкоджені школа та лікарня (фото)

Вранці 10 липня Росія вдарила "Шахедами" по Конотопу, що на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що на місто летіло два реактивних дрона. На жаль, є наслідки. Як повідомив міський голова, унаслідок обстрілу міста поранений чоловік.

"Маємо приліт в центрі міста. Є поранений чоловік 70 років. Пошкоджено школа, лікарня, котельні…", - написав він.

На щастя, загиблих унаслідок атаки немає.

Також Семеніхін показав наслідки ворожого удару по центру міста. На знімках видно, що пошкоджені будівлі, вибиті вікна, повсюди уламки.