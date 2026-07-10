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Росія ударила "Шахедами" по центру Конотопа: пошкоджені школа та лікарня (фото)

12:04 10.07.2026 Пт
1 хв
Що відомо про наслідки?
aimg Олена Чупровська
Росія ударила "Шахедами" по центру Конотопа: пошкоджені школа та лікарня (фото) Фото: унаслідок обстрілу Конотопа поранено чоловіка (Getty Images)
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Вранці 10 липня Росія вдарила "Шахедами" по Конотопу, що на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що на місто летіло два реактивних дрона. На жаль, є наслідки. Як повідомив міський голова, унаслідок обстрілу міста поранений чоловік.

"Маємо приліт в центрі міста. Є поранений чоловік 70 років. Пошкоджено школа, лікарня, котельні…", - написав він.

На щастя, загиблих унаслідок атаки немає.

Також Семеніхін показав наслідки ворожого удару по центру міста. На знімках видно, що пошкоджені будівлі, вибиті вікна, повсюди уламки.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими днями отримає від США новий пакет антибалістичних ракет для Patriot.

За його словами, домовленості про додаткові поставки PAC-3 також обговорювалися з європейськими партнерами, хоча конкретних термінів там поки немає.

Тим часом уночі 10 липня Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши 137 ударних дронів.

За даними Повітряних сил, силам ППО вдалося збити або подавити 114 ворожих безпілотників, однак зафіксовано влучання 18 дронів одразу у 16 локаціях.

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