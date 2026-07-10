Россия ударила "Шахедами" по центру Конотопа: повреждены школа и больница (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Семенихин сообщил, что на город летели два реактивных дрона . К сожалению, есть последствия. Как сообщил городской голова, в результате обстрела города ранен мужчина.

"У нас есть прилет в центре города. Есть раненый мужчина 70 лет. Повреждены школа, больница, котельные…", - написал он.

К счастью, погибших в результате атаки нет.

Также Семенихин показал последствия вражеского удара по центру города. На снимках видно, что повреждены строения, выбиты окна, повсюду обломки.