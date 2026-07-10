ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила "Шахедами" по центру Конотопа: повреждены школа и больница (фото)

12:04 10.07.2026 Пт
1 мин
Что известно о последствиях?
aimg Елена Чупровская
Россия ударила "Шахедами" по центру Конотопа: повреждены школа и больница (фото) Фото: в результате обстрела Конотопа ранен мужчина (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 10 июля Россия ударила "Шахедами" по Конотопу Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Семенихин сообщил, что на город летели два реактивных дрона . К сожалению, есть последствия. Как сообщил городской голова, в результате обстрела города ранен мужчина.

"У нас есть прилет в центре города. Есть раненый мужчина 70 лет. Повреждены школа, больница, котельные…", - написал он.

К счастью, погибших в результате атаки нет.

Также Семенихин показал последствия вражеского удара по центру города. На снимках видно, что повреждены строения, выбиты окна, повсюду обломки.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшие дни получит от США новый пакет антибаллистических ракет для Patriot .

По его словам, соглашения о дополнительных поставках PAC-3 также обсуждались с европейскими партнерами, хотя конкретных сроков там пока нет.

Тем временем ночью 10 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 137 ударных дронов.

По данным Воздушных сил, силам ПВО удалось сбить или подавить 114 вражеских беспилотников , однако зафиксировано попадание 18 дронов сразу в 16 локациях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская область Конотоп
Новости
Сырский объявил о провале масштабного наступления России
Сырский объявил о провале масштабного наступления России
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников