Росія вдарила по потягах на Запоріжжі: загинув машиніст, є постраждалі

Нагадаємо, на початку березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області дрон влучив у вагон приміського поїзда під час руху - одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.

13 квітня на Дніпропетровщині ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда - тоді завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.

Вночі 30 травня росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області, також пошкоджена інфраструктура станції - жертв серед пасажирів і працівників не було