Війна в Україні

Росія вдарила по потягах на Запоріжжі: загинув машиніст, є постраждалі

15:59 30.05.2026 Сб
1 хв
Атака сталася близько полудня
aimg Валерія Абабіна
Фото: Росіяни атакували потяги у Запоріжжі (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Сьогодні близько полудня російські терористи атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Читайте також: Росіяни рознесли дронами вокзал у Шостці: що з пасажирами і чи ходять поїзди

Ворог продовжує атакувати цивільну залізничну інфраструктуру.

Внаслідок удару загинув машиніст, ще двоє залізничників отримали поранення.

Також унаслідок атаки пошкоджено електровоз і тепловоз. Двом постраждалим залізничникам надається медична допомога.

Нагадаємо, на початку березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області дрон влучив у вагон приміського поїзда під час руху - одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.

13 квітня на Дніпропетровщині ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда - тоді завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав.

Вночі 30 травня росіяни прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області, також пошкоджена інфраструктура станції - жертв серед пасажирів і працівників не було

