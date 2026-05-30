RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по поездам на Запорожье: погиб машинист, есть пострадавшие

15:59 30.05.2026 Сб
1 мин
Атака произошла около полудня
aimg Валерия Абабина
Фото: Россияне атаковали поезда в Запорожье (facebook.com Ukrzaliznytsia)

Сегодня около полудня российские террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.

Враг продолжает атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру.

В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.

Также в результате атаки повреждены электровоз и тепловоз. Двум пострадавшим железнодорожникам оказывается медицинская помощь.

Напомним, в начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.

13 апреля на Днепропетровщине враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда - тогда благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Ночью 30 мая россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области, также повреждена инфраструктура станции - жертв среди пассажиров и работников не было

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяЗапорожье