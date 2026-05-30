Россия ударила по поездам на Запорожье: погиб машинист, есть пострадавшие

Напомним, в начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.

13 апреля на Днепропетровщине враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда - тогда благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Ночью 30 мая россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области, также повреждена инфраструктура станции - жертв среди пассажиров и работников не было