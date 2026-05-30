Война в Украине

Россия ударила по поездам на Запорожье: погиб машинист, есть пострадавшие

15:59 30.05.2026 Сб
1 мин
Атака произошла около полудня
aimg Валерия Абабина
Фото: Россияне атаковали поезда в Запорожье (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Сегодня около полудня российские террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Враг продолжает атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру.

В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.

Также в результате атаки повреждены электровоз и тепловоз. Двум пострадавшим железнодорожникам оказывается медицинская помощь.

Напомним, в начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.

13 апреля на Днепропетровщине враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда - тогда благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Ночью 30 мая россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области, также повреждена инфраструктура станции - жертв среди пассажиров и работников не было

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина