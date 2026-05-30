Россия ударила по поездам на Запорожье: погиб машинист, есть пострадавшие
Сегодня около полудня российские террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
Враг продолжает атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру.
В результате удара погиб машинист, еще двое железнодорожников получили ранения.
Также в результате атаки повреждены электровоз и тепловоз. Двум пострадавшим железнодорожникам оказывается медицинская помощь.
Напомним, в начале марта в Криворожском районе Днепропетровской области дрон попал в вагон пригородного поезда во время движения - один человек погиб, еще десять получили ранения.
13 апреля на Днепропетровщине враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда - тогда благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.
Ночью 30 мая россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области, также повреждена инфраструктура станции - жертв среди пассажиров и работников не было