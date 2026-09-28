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Росія ударила по підприємству УЗ у Запоріжжі, понад 10 поранених

15:26 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Медики вивозять поранених у Запоріжжі (t.me/zoda_gov_ua/67978)

Росія знову обстріляла підприємство "Укрзалізниці". Цього разу удари завдавалися по Запоріжжю, поранено понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

Росія била по УЗ у Запоріжжі

Перцовський зазначив, що обстріл був по підприємству УЗ в Запоріжжі, яке попри все продовжувало працювати.

"Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", - каже він.

За його словами, троє людей отримали важкі поранення. Проте їхньому життю нічого не загрожує.

"Ще понад 10 колег отримали легші травмування. Інформація уточнюватиметься", - зауважив чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 вересня в "Укрзалізниці" закликали триматися подалі від залізничних об'єктів і ховатися в укриття за будь-якого рівня тривоги у найближчі дні та на майбутнє.

Крім того, уночі 21 вересня окупанти завдали масованого удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали люди.

Також повідомлялося, що 17 вересня ворог ударив по залізничній станції Берестин на Харківщині. Вибух пошкодив будівлю вокзалу.

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УкрзалізницяЗапоріжжяВійна Росії проти України