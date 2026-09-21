Росіяни атакували Лозову на Харківщині: пошкоджено вокзал, є загиблий

Уночі 21 вересня російські війська завдали масованого удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського .

Що сталося вночі

Атака на Лозову почалася близько третьої години ночі 21 вересня. Унаслідок ударів у місті спалахнула пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку.

Вогонь охопив дах площею 200 квадратних метрів.

"Постраждали 3 цивільні особи, одну людину рятувальники врятували. З-під завалів вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.

Удар також був по залізничній інфраструктурі, кажуть у ДСНС.

Ще вдень 20 вересня росіяни завдали ракетного удару по фермі в Лозівському районі. Вогонь тоді охопив площу 500 квадратних метрів.

За даними ДСНС, лише за добу через російські обстріли на Харківщині виникло вісім пожеж. Займання гасили одразу в кількох районах області.

"Горіли багатоквартирний житловий будинок, складські та господарчі будівлі, ферма, автомобілі", - повідомили в ДСНС.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що Лозова потерпає від масованого нальоту вже щонайменше вдруге за останні півтора місяця.

"Усі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову перебували в укриттях", - повідомив Перцовський.