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Росіяни атакували Лозову на Харківщині: пошкоджено вокзал, є загиблий

09:51 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Росіяни атакували Лозову на Харківщині: пошкоджено вокзал, є загиблий Фото: у ДСНС показали наслідки російського обстрілу (t.me. DSNS_Kharkiv/25756)
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Уночі 21 вересня російські війська завдали масованого удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

Що сталося вночі

Атака на Лозову почалася близько третьої години ночі 21 вересня. Унаслідок ударів у місті спалахнула пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку.

Вогонь охопив дах площею 200 квадратних метрів.

"Постраждали 3 цивільні особи, одну людину рятувальники врятували. З-під завалів вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.

Удар також був по залізничній інфраструктурі, кажуть у ДСНС.

Ще вдень 20 вересня росіяни завдали ракетного удару по фермі в Лозівському районі. Вогонь тоді охопив площу 500 квадратних метрів.

За даними ДСНС, лише за добу через російські обстріли на Харківщині виникло вісім пожеж. Займання гасили одразу в кількох районах області.

"Горіли багатоквартирний житловий будинок, складські та господарчі будівлі, ферма, автомобілі", - повідомили в ДСНС.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що Лозова потерпає від масованого нальоту вже щонайменше вдруге за останні півтора місяця.

"Усі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову перебували в укриттях", - повідомив Перцовський.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну одразу з восьми напрямків. Вони застосували 172 ударні безпілотники типу "Shahed" і "Гербера", частина з яких - реактивні.

Цієї ночі окупанти повторно вдарили по складських приміщеннях в Одеській області, які вже раніше потрапляли під атаку.

Пожежа охопила велику територію, гасити її довелося понад 80 рятувальникам.

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