Росіяни атакували Лозову на Харківщині: пошкоджено вокзал, є загиблий
Уночі 21 вересня російські війська завдали масованого удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.
Що сталося вночі
Атака на Лозову почалася близько третьої години ночі 21 вересня. Унаслідок ударів у місті спалахнула пожежа у двоповерховому багатоквартирному будинку.
Вогонь охопив дах площею 200 квадратних метрів.
"Постраждали 3 цивільні особи, одну людину рятувальники врятували. З-під завалів вилучено тіло загиблої жінки", - повідомили рятувальники.
Удар також був по залізничній інфраструктурі, кажуть у ДСНС.
Ще вдень 20 вересня росіяни завдали ракетного удару по фермі в Лозівському районі. Вогонь тоді охопив площу 500 квадратних метрів.
За даними ДСНС, лише за добу через російські обстріли на Харківщині виникло вісім пожеж. Займання гасили одразу в кількох районах області.
"Горіли багатоквартирний житловий будинок, складські та господарчі будівлі, ферма, автомобілі", - повідомили в ДСНС.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що Лозова потерпає від масованого нальоту вже щонайменше вдруге за останні півтора місяця.
"Усі цілі при сьогоднішньому черговому нальоті на Лозову перебували в укриттях", - повідомив Перцовський.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну одразу з восьми напрямків. Вони застосували 172 ударні безпілотники типу "Shahed" і "Гербера", частина з яких - реактивні.
Цієї ночі окупанти повторно вдарили по складських приміщеннях в Одеській області, які вже раніше потрапляли під атаку.
Пожежа охопила велику територію, гасити її довелося понад 80 рятувальникам.