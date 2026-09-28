Россия ударила по предприятию УЗ в Запорожье, более 10 раненых

Россия снова обстреляла предприятие "Укрзализныци". На этот раз удары наносились по Запорожью, ранены более 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.
Перцовский отметил, что обстрел был по предприятию УЗ в Запорожье, которое, несмотря ни на что, продолжало работать.
"Удар коварный, без фиксации воздушных угроз в системах", - говорит он.
По его словам, три человека получили тяжелые ранения. Однако их жизни ничего не угрожает.
"Еще более 10 коллег получили более легкие травмы. Информация будет уточняться", - отметил чиновник.
Ранее РБК-Украина писала, что 23 сентября в "Укрзализныце" призвали держаться подальше от железнодорожных объектов и прятаться в укрытие при любом уровне тревоги в ближайшие дни и на будущее.
Кроме того, ночью 21 сентября оккупанты нанесли массированный удар по Лозовой на Харьковщине. В результате атаки пострадали люди.
Также сообщалось, что 17 сентября враг ударил по железнодорожной станции Берестин Харьковской области. Взрыв повредил здание вокзала.