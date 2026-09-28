RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Россия ударила по предприятию УЗ в Запорожье, более 10 раненых

15:26 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Медики вывозят раненых в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua/67978)

Россия снова обстреляла предприятие "Укрзализныци". На этот раз удары наносились по Запорожью, ранены более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.

Россия била по УЗ в Запорожье

Перцовский отметил, что обстрел был по предприятию УЗ в Запорожье, которое, несмотря ни на что, продолжало работать.

"Удар коварный, без фиксации воздушных угроз в системах", - говорит он.

По его словам, три человека получили тяжелые ранения. Однако их жизни ничего не угрожает.

"Еще более 10 коллег получили более легкие травмы. Информация будет уточняться", - отметил чиновник.

Ранее РБК-Украина писала, что 23 сентября в "Укрзализныце" призвали держаться подальше от железнодорожных объектов и прятаться в укрытие при любом уровне тревоги в ближайшие дни и на будущее.

Кроме того, ночью 21 сентября оккупанты нанесли массированный удар по Лозовой на Харьковщине. В результате атаки пострадали люди.

Также сообщалось, что 17 сентября враг ударил по железнодорожной станции Берестин Харьковской области. Взрыв повредил здание вокзала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяЗапорожьеВойна России против Украины