Росія ударила по об'єкту "Газмереж" на Черкащині, зайнялася пожежа (фото)

Раніше РБК-Україна писало, що 20 жовтня Росія знову атакувала один з об'єктів "Газмереж" на Дніпропетровщині. У будівлі зайнялася пожежа.

Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмереж" на Чернігівщині і Харківщині. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Також окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.