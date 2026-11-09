Россия ударила по объекту "Газмереж" в Черкасской области, начался пожар (фото)

Ранее РБК-Украина писала, что 20 октября Россия снова атаковала один из объектов "Газмереж" на Днепропетровщине. В здании загорелся пожар.

Кроме того, 26 августа враг снова атаковал объекты "Газмереж" на Черниговщине и Харьковщине. Есть повреждения, работник получил ранения.

Также оккупанты в декабре 2025 атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.