Росія вдарила по комплексу TENET в Одесі, можливі перебої з інтернетом

В компанії заявили, що після удару постраждало енергогенеруюче обладнання та системи охолодження.

Через пошкодження подальша експлуатація майданчика наразі перебуває під великим питанням.

У зв'язку з цим у частини абонентів спостерігаються перебої з доступом до мережі Інтернет та окремих сервісів.

Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків та переведенням трафіку.

Представники провайдера обіцяють повідомляти про подальші зміни ситуації додатково.