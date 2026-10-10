Россия ударила по комплексу TENET в Одессе, возможны перебои с интернетом

В компании заявили, что после удара пострадало энергогенерирующее оборудование и система охлаждения.

Из-за повреждения дальнейшая эксплуатация площадки находится под большим вопросом.

В этой связи у части абонентов наблюдаются перебои с доступом к сети Интернет и отдельным сервисам.

Специалисты компании работают над минимизацией последствий и переводом трафика.

Представители провайдера обещают сообщать о дальнейших изменениях ситуации дополнительно.