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Россия ударила по комплексу TENET в Одессе, возможны перебои с интернетом

22:40 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: TENET предупредил о перебоях с интернетом в Одессе (Getty Images)

В результате вражеской атаки в Одессе был нанесен удар по технологическому комплексу компании TENET. Повреждения получили система жизнеобеспечения объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TENET.

В компании заявили, что после удара пострадало энергогенерирующее оборудование и система охлаждения.

Из-за повреждения дальнейшая эксплуатация площадки находится под большим вопросом.

В этой связи у части абонентов наблюдаются перебои с доступом к сети Интернет и отдельным сервисам.

Специалисты компании работают над минимизацией последствий и переводом трафика.

Представители провайдера обещают сообщать о дальнейших изменениях ситуации дополнительно.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по дата-центрам, отметив неизбежность ответа на подобные действия агрессора.

Ранее глава государства также заявлял, что россияне сознательно стремятся оставить граждан без интернета и цифровых сервисов, нанося целенаправленные удары по объектам связи.

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