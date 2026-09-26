Росіяни хочуть залишити українців без інтернету, - Зеленський

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету й цифрових сервісів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами глави держави, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру країни, проте українські служби та бізнес уже вживають оперативно заходів для протидії загрозі. "Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому", - наголосив Зеленський.