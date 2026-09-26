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Росіяни хочуть залишити українців без інтернету, - Зеленський

22:00 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни хочуть залишити українців без інтернету, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету й цифрових сервісів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами глави держави, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру країни, проте українські служби та бізнес уже вживають оперативно заходів для протидії загрозі.

"Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що впродовж останніх днів російські війська активізували цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі та об'єктах зв'язку столиці.

Зокрема, вранці 26 вересня внаслідок серії ворожих ударів значних руйнувань зазнав дата-центр Cosmonova. Через це об'єкт зазнав масштабних пошкоджень та повністю припинив свою функціональну діяльність.

Ураження дата-центрів спричинило системні технічні проблеми - в Україні порушилося мовлення низки телеканалів та виникли збої в провадерів.

Водночас експерти наголошують, що повністю позбавити країну зв'язку ворогу не вдасться.

Як зазначав радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш", вся Україна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку навіть попри постійні атаки РФ на інформаційну інфраструктуру.

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