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"Невже думають, що ми не відповімо": Зеленський відреагував на удари РФ по дата-центрах

15:55 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Невже думають, що ми не відповімо": Зеленський відреагував на удари РФ по дата-центрах Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія свідомо загострює ситуацію та завдає ударів по дата-центрах й цивільних об'єктах зв'язку в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Глава держави висловив здивування логікою та підходами РФ до ведення війни. Він наголосив, що ворог завдає атак по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

"Невже вони думають, що ми не будемо відповідати? Це точно не є якісь військові інфраструктури. Як можна бити по дата-центрах, по зв'язку мобільному? Як людям дзвонити?" - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив абсурдність атак на комунікації, нагадавши, що мобільним зв'язком користуються по обидва боки кордону.

За словами Зеленського, постійні атаки на цивільну інфраструктуру свідчать про свідоме бажання російського керівництва максимально загострювати конфлікт.

"Я трохи, чесно кажучи, здивований цим звірячим бажанням ескалації кожного дня. Тобто він розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче", - додав глава держави.

Нагадаємо, що раніше представники влади вже звертали увагу на високі ризики для цифрової системи країни.

Зокрема, за словами президента Володимира Зеленського, Росія здійснює операцію з ударів по дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету й цифрових сервісів.

Водночас у Міністерстві енергетики зазначають, що загрози для комунікацій залишатимуться високими до завершення бойових дій.

Детальніше про те, чи варто готуватися до життя без інтернету, раніше розповідав прем'єр-міністр України Сергій Корецький після серії ворожих ударів по об'єктах інфраструктури.

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