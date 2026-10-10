Росія вдарила по комплексу TENET в Одесі, можливі перебої з інтернетом

Фото: TENET попередив про перебої з інтернетом в Одесі (Getty Images)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Внаслідок ворожої атаки в Одесі було завдано удару по технологічному комплексу компанії TENET. Пошкоджень зазнали системи життєзабезпечення об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TENET.

В компанії заявили, що після удару постраждало енергогенеруюче обладнання та системи охолодження. Через пошкодження подальша експлуатація майданчика наразі перебуває під великим питанням. У зв'язку з цим у частини абонентів спостерігаються перебої з доступом до мережі Інтернет та окремих сервісів. Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків та переведенням трафіку. Представники провайдера обіцяють повідомляти про подальші зміни ситуації додатково.