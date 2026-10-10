Росія вдарила по комплексу TENET в Одесі, можливі перебої з інтернетом
Внаслідок ворожої атаки в Одесі було завдано удару по технологічному комплексу компанії TENET. Пошкоджень зазнали системи життєзабезпечення об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TENET.
В компанії заявили, що після удару постраждало енергогенеруюче обладнання та системи охолодження.
Через пошкодження подальша експлуатація майданчика наразі перебуває під великим питанням.
У зв'язку з цим у частини абонентів спостерігаються перебої з доступом до мережі Інтернет та окремих сервісів.
Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків та переведенням трафіку.
Представники провайдера обіцяють повідомляти про подальші зміни ситуації додатково.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по дата-центрах, наголосивши на неминучості відповіді на подібні дії агресора.
Раніше глава держави також заявляв, що росіяни свідомо прагнуть залишити громадян без інтернету та цифрових сервісів, завдаючи цілеспрямованих ударів по об'єктах зв'язку.