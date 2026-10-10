Россия ударила по комплексу TENET в Одессе, возможны перебои с интернетом

Фото: TENET предупредил о перебоях с интернетом в Одессе (Getty Images)

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В результате вражеской атаки в Одессе был нанесен удар по технологическому комплексу компании TENET. Повреждения получили система жизнеобеспечения объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TENET.

В компании заявили, что после удара пострадало энергогенерирующее оборудование и система охлаждения. Из-за повреждения дальнейшая эксплуатация площадки находится под большим вопросом. В этой связи у части абонентов наблюдаются перебои с доступом к сети Интернет и отдельным сервисам. Специалисты компании работают над минимизацией последствий и переводом трафика. Представители провайдера обещают сообщать о дальнейших изменениях ситуации дополнительно.