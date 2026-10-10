Россия ударила по комплексу TENET в Одессе, возможны перебои с интернетом
В результате вражеской атаки в Одессе был нанесен удар по технологическому комплексу компании TENET. Повреждения получили система жизнеобеспечения объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TENET.
В компании заявили, что после удара пострадало энергогенерирующее оборудование и система охлаждения.
Из-за повреждения дальнейшая эксплуатация площадки находится под большим вопросом.
В этой связи у части абонентов наблюдаются перебои с доступом к сети Интернет и отдельным сервисам.
Специалисты компании работают над минимизацией последствий и переводом трафика.
Представители провайдера обещают сообщать о дальнейших изменениях ситуации дополнительно.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары РФ по дата-центрам, отметив неизбежность ответа на подобные действия агрессора.
Ранее глава государства также заявлял, что россияне сознательно стремятся оставить граждан без интернета и цифровых сервисов, нанося целенаправленные удары по объектам связи.