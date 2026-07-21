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Біля Румунії був атакований газовий танкер, що прямував до України

12:26 21.07.2026 Вт
2 хв
Всі члени екіпажу були врятовані, троє з них отримали травми
aimg Валерій Ульяненко
Біля Румунії був атакований газовий танкер, що прямував до України Фото: танкер Gas Lisbon (flickr.com )
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Танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії зазнав ураження за 20 морських миль від румунського узбережжя. За попередніми даними, на борту стався вибух, а судно могли атакувати морським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана, Antena3 і Digi24.

За даними румунського президента, танкер вийшов із єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни РФ проти України", - наголосив Нікушор Дан.

Одразу після вибуху до місця події вирушили два судна Румунського агентства з безпеки життя на морі (ARSVOM). Усі 17 членів екіпажу були врятовані, троє з них, які отримали поранення, отримали медичну допомогу.

Видання Antena3 пише, що у двох постраждалих були опіки, що охоплювали приблизно 10-15% поверхні тіла, а третій отримав численні рани й стікав кров’ю.

Ситуація на борту та загроза для судноплавства

Наразі пошкоджене судно стоїть на якорі, однак пожежа досі триває. Для контролю за танкером задіяли спеціальний буксир, який має запобігти дрейфу судна та усунути загрозу для безпеки в морі.

Як повідомляють джерела Digi24, судно, ймовірно, було атаковане морським дроном, походження якого наразі невідоме.

На борту судна все ще фіксується пожежа, воно стоїть на якорі. З метою забезпечення безпеки судноплавства всім суднам у районі інциденту було надіслано попередження з вимогою оминати зону ураження.

Нагадаємо, 19 липня росіяни атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило з одного з українських портів після завантаження кукурудзою. Унаслідок удару загинули десятеро людей, ще вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати.

Крім того, 17 липня російський дрон влучив у суховантаж Venturo під прапором Маршаллових Островів, який перебував в одному з портів Одеси.

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