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Россия ударила по балкеру Golden Rosе, экипаж спасали пограничники (видео)

17:54 22.07.2026 Ср
2 мин
Страна-агрессор продолжает террор против гражданских кораблей в Черном море
aimg Елена Бджола
Россия ударила по балкеру Golden Rosе, экипаж спасали пограничники (видео) Фото: пограничники спасают экипаж судна Golden Rose 22 июля после атаки РФ (dpsu.gov.ua)
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В ночь на 22 июля РФ атаковала балкер Golden Rosе в Черном море. ГПСУ провела спасательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Россия ударила по Golden Rosе

Военнослужащие Морской охраны ГПСУ успешно провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря. Был эвакуирован экипаж балкера Golden Rose, по которому ударил дрон РФ, говорят пограничники.

"После попадания ударного беспилотника в кормовую часть судна вспыхнул масштабный пожар. Балкер был обнаружен с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия немедленно направились катера", - уточнили в службе.

Спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях:

  • в темное время суток,
  • при постоянной угрозе повторных атак российских дронов и ракет.

Экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту судна и эвакуировать всех моряков.

Видео: спасение моряков Golden Rose (facebook.com/DPSUkraine)

Детали спасательной операции

Украинцы спасли 16 членов экипажа:

  • 2 граждан Сирии,
  • 14 граждан Египта.

Всех спасенных доставили на берег. Ни один из моряков не получил травм или других повреждений.

Напомним, что один из самых крупных контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Причина - усиление российских атак.

21 июля танкер Gas Lisbon под флагом Либерии потерпел поражение в 20 морских милях от побережья Румынии. На борту произошел взрыв, а судно могли атаковать морским дроном.

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