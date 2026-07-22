Россия ударила по балкеру Golden Rosе, экипаж спасали пограничники (видео)

В ночь на 22 июля РФ атаковала балкер Golden Rosе в Черном море. ГПСУ провела спасательную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Россия ударила по Golden Rosе

Военнослужащие Морской охраны ГПСУ успешно провели поисково-спасательную операцию в акватории Черного моря. Был эвакуирован экипаж балкера Golden Rose, по которому ударил дрон РФ, говорят пограничники.

"После попадания ударного беспилотника в кормовую часть судна вспыхнул масштабный пожар. Балкер был обнаружен с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия немедленно направились катера", - уточнили в службе.

Спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях:

в темное время суток,

при постоянной угрозе повторных атак российских дронов и ракет.

Экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту судна и эвакуировать всех моряков.

Видео: спасение моряков Golden Rose (facebook.com/DPSUkraine)

Детали спасательной операции

Украинцы спасли 16 членов экипажа:

2 граждан Сирии,

14 граждан Египта.

Всех спасенных доставили на берег. Ни один из моряков не получил травм или других повреждений.