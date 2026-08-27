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Росія вдарила по торговельному центру в Харкові, є загиблий і постраждалі

12:35 27.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про ситуацію в місті?
aimg Юлія Капітонова
Росія вдарила по торговельному центру в Харкові, є загиблий і постраждалі Фото: У Харкові під удар потрапив ТЦ
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27 серпня російські загарбники атакували ще одни український торговельний центр - цього разу у Харкові.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграмі.

Атака РФ на ТЦ у Харкові

О 12:16 міський голова підтвердив, що російські загарбники ударили бойовим дроном по Основ’янському району.

"Деталі зʼясовуємо", - написав він.

Вже за хвилину Терехов сповістив, що ворог поцілив по торговельному центру у районі.

"Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються", - повідомив мер Харкова о 12:26.

Оновлено о 12:37

Терехов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих. Один з них у вкрай важкому стані.

Оновлено о 12:42

Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого 40-річного чоловіка.

За його словами, ще двоє цивільних постраждали.

"На місці працюють усі наші есктрені служби", - наголосив Синєгубов.

Оновлено о 13:00

Глава Харківської ОДА сповістив, що наразі підрозділи ДСНС ліквідують наслідки ворожого влучання.

Окрім того, триває евакуація людей.

"Усі служби працюють у посиленому режимі", - наголосив Синєгубов.

Оновлено о 13:09

Як повідомив глава ОДА, кількість потерпілих внаслідок атаки РФ по Харкову зросла до чотирьох людей.

"Медики надають усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

За його словами, ліквідація наслідків атаки триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готується завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.

У їхніх відвідувачів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.

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Харків Війна Росії проти України Атака дронів
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