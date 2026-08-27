Росія вдарила по торговельному центру в Харкові, є загиблий і постраждалі
27 серпня російські загарбники атакували ще одни український торговельний центр - цього разу у Харкові.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Телеграмі.
Атака РФ на ТЦ у Харкові
О 12:16 міський голова підтвердив, що російські загарбники ударили бойовим дроном по Основ’янському району.
"Деталі зʼясовуємо", - написав він.
Вже за хвилину Терехов сповістив, що ворог поцілив по торговельному центру у районі.
"Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їхня кількість і стан уточнюються", - повідомив мер Харкова о 12:26.
Оновлено о 12:37
Терехов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих. Один з них у вкрай важкому стані.
Оновлено о 12:42
Глава Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого 40-річного чоловіка.
За його словами, ще двоє цивільних постраждали.
"На місці працюють усі наші есктрені служби", - наголосив Синєгубов.
Оновлено о 13:00
Глава Харківської ОДА сповістив, що наразі підрозділи ДСНС ліквідують наслідки ворожого влучання.
Окрім того, триває евакуація людей.
"Усі служби працюють у посиленому режимі", - наголосив Синєгубов.
Оновлено о 13:09
Як повідомив глава ОДА, кількість потерпілих внаслідок атаки РФ по Харкову зросла до чотирьох людей.
"Медики надають усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.
За його словами, ліквідація наслідків атаки триває.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готується завдавати цілеспрямованих ударів по великих торговельних мережах в Україні.
У їхніх відвідувачів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.