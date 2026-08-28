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Россия ударила по АЗС в Харькове, есть жертва и пострадавшие

17:42 28.08.2026 Пт
2 мин
Дрон прицельно попал в автозаправку
aimg Елена Бджола
Россия ударила по АЗС в Харькове, есть жертва и пострадавшие Фото: поврежденная российским обстрелом АЗС (Getty Images)
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Пока известно об одном погибшем человеке и пятерых пострадавших из-за удара дрона в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Харькова Игоря Терехова в Telegram и начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram.

Дрон попал в АЗС

Около 17.00 Терехов заявил о попадании боевого дрона в Харькове.

"Попадание произошло в автозаправку - на месте пожар. В результате удара по АЗС в Слободском районе есть пострадавшие", - уточнил он.

Позже он сообщил, что один человек погиб из-за вражеского удара АЗС.

Пострадавшие в Харькове

Позже Синегубов уточнил, что два человека пострадали из-за удара РФ по Слободскому району.

"На месте работают все экстренные службы", - говорит он.

Оновлено в 17.43

В 17.41 Синегубов уточнил, что предварительно до 5 человек возросло количество пострадавших из-за вражеской атаки по Слободскому району.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказал он.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 28 августа оккупанты атаковали Харьков реактивными дронами. Под ударом оказался торговый центр.

Также сообщалось, что 27 августа российские захватчики атаковали еще один украинский торговый центр - на этот раз в Харькове. Речь идет о гипермаркете "Эпицентр".

Кроме того, 26 августа враг снова атаковал объекты "Газсети" в двух областях. Есть повреждения, работник в Харьковской области получил ранения.

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