Росія ударами по залізниці хоче влаштувати в Україні суспільний вибух, - Зеленський

Росіяни проводять терористичні акції проти української залізниці та енергетики, щоб створити Україні додаткові проблеми в тилу. Україна відповідає ударами по російській логістиці, при цьому обходиться без жертв серед цивільного населення.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський заявив на брифінгу для преси 17 вересня після зустрічі з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Зеленський нагадав, що росіяни достатньо довгий час били по цивільних об'єктах в Україні. Особливу "увагу" ворог приділив енергетиці та залізниці. Зрозуміло, що росіяни будуть продовжувати. При цьому вони вбивають цивільне населення.

"Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь. Я вважаю, що були дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці. І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію", - зазначив президент.

Зеленський також нагадав, що російські окупанти не задумуються над тим, що вони вбивають цивільних під час атак, тому що це - терористичні акти проти України. Україна, на відміну від росіян, не допускає жертв під час своїх атак на російські об'єкти.

Окупанти хочуть створити Україні проблеми в тилу, в тому числі з логістикою - та у підсумку викликати той самий суспільний вибух, який вже існує в Росії. Саме тому вони обрали таку тактику.

"Ну, і готуються вони, як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, ми діємо правильно", - резюмував Зеленський.