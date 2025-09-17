ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ударами по железной дороге хочет устроить в Украине общественный взрыв, - Зеленский

Украина, Среда 17 сентября 2025 20:04
UA EN RU
Россия ударами по железной дороге хочет устроить в Украине общественный взрыв, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Россияне проводят террористические акции против украинской железной дороги и энергетики, чтобы создать Украине дополнительные проблемы в тылу. Украина отвечает ударами по российской логистике, при этом обходится без жертв среди гражданского населения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге для прессы 17 сентября после встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Зеленский напомнил, что россияне достаточно долгое время били по гражданским объектам в Украине. Особое "внимание" враг уделил энергетике и железной дороге. Понятно, что россияне будут продолжать. При этом они убивают гражданское население.

"Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. Я считаю, что были очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца. И я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции", - отметил президент.

Зеленский также напомнил, что российские оккупанты не задумываются над тем, что они убивают гражданских во время атак, потому что это - террористические акты против Украины. Украина, в отличие от россиян, не допускает жертв во время своих атак на российские объекты.

Оккупанты хотят создать Украине проблемы в тылу, в том числе с логистикой - и в итоге вызвать тот самый общественный взрыв, который уже существует в России. Именно поэтому они выбрали такую тактику.

"Ну, и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, мы действуем правильно", - резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг пытается атаковать железнодорожные узлы в Украине, украинские силы отвечают атаками на российские железнодорожные станции.

В частности, в ночь на 17 сентября армия РФ ударила по "Укрзализныце". В компании предупреждали о задержке в графике движения и отмене некоторых поездов. Ударом дронов враг пытался вывести из строя подстанции "Укрзализныци", которые питают железнодорожную сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре