Росія тягне час і обманює: Зеленський зробив різку заяву про ігри з "меморандумом"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація робить все для того, щоб затягнути війну та зірвати перемовини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
"Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив", - сказав Зеленський.
За його словами, Росія не передала свій "меморандум" не лише Україні, а Туреччині - країні яка приймала першу зустріч. Президент зауважив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне, зокрема і Сполученим Штатам Америки та Дональду Трампу.
"Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні Головкома Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією", - підкреслив Зеленський.
Після завершення переговорів у Стамбулі Росія заявила про підготовку власного "меморандуму", в якому викладе своє бачення припинення вогню. За словами представників Кремля, документ може стати основою для майбутнього мирного договору.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у середу, 28 травня, оголосив про пропозицію провести другий раунд переговорів 2 червня – знову в Стамбулі. Саме там російська сторона планує презентувати свій "меморандум".
У відповідь міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Київ уже передав Москві власні пропозиції. Тим часом глава МЗС Андрій Сибіга закликав РФ негайно надіслати Україні текст документа, не відкладаючи до понеділка.
Втім, у Путіна назвали вимогу Сибіги неконструктивною і нагадали за переговори.
Більше про "меморандум" РФ та що відомо про нові переговори - у матеріалі РБК-Україна.
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