Росія тягне час і обманює: Зеленський зробив різку заяву про ігри з "меморандумом"

"Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском. Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив", - сказав Зеленський.

За його словами, Росія не передала свій "меморандум" не лише Україні, а Туреччині - країні яка приймала першу зустріч. Президент зауважив, що росіяни обіцяли абсолютно протилежне, зокрема і Сполученим Штатам Америки та Дональду Трампу.

"Черговий російський обман. Все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції - достатній тиск на Росію. Була доповідь сьогодні Головкома Сирського щодо фронту і щодо нашої далекобійної активності на території Росії. Дякую нашим хлопцям за влучність. І це абсолютно справедливо - саме в Росії повинні відчувати, що таке війна, щоб було бажання займатися дипломатією", - підкреслив Зеленський.