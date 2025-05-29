Россия тянет время и обманывает: Зеленский сделал резкое заявление об играх с "меморандумом"

"Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия не передала свой "меморандум" не только Украине, а Турции - стране, которая принимала первую встречу. Президент отметил, что россияне обещали абсолютно противоположное, в том числе и Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу.

"Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию. Был доклад сегодня Главкома Сырского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России. Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией", - подчеркнул Зеленский.