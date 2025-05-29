Россия тянет время и обманывает: Зеленский сделал резкое заявление об играх с "меморандумом"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация делает все для того, чтобы затянуть войну и сорвать переговоры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
"Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением. Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел", - сказал Зеленский.
По его словам, Россия не передала свой "меморандум" не только Украине, а Турции - стране, которая принимала первую встречу. Президент отметил, что россияне обещали абсолютно противоположное, в том числе и Соединенным Штатам Америки и Дональду Трампу.
"Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию. Был доклад сегодня Главкома Сырского по фронту и по нашей дальнобойной активности на территории России. Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией", - подчеркнул Зеленский.
После завершения переговоров в Стамбуле Россия заявила о подготовке собственного "меморандума", в котором изложит свое видение прекращения огня. По словам представителей Кремля, документ может стать основой для будущего мирного договора.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 28 мая, объявил о предложении провести второй раунд переговоров 2 июня - снова в Стамбуле. Именно там российская сторона планирует презентовать свой "меморандум".
В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев уже передал Москве собственные предложения. Тем временем глава МИД Андрей Сибига призвал РФ немедленно прислать Украине текст документа, не откладывая до понедельника.
Впрочем, у Путина назвали требование Сибиги неконструктивным и напомнили о переговорах.
Больше о "меморандуме" РФ и что известно о новых переговорах - в материале РБК-Украина.
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